Китайские смартфоны снабжены секретной программой сбора информации

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Смартфоны китайского производства могут быть снабжены секретной программой, которая каждые 72 часа направляет на китайский сервер отправленные с них текстовые сообщения. Об этом сообщила электронная версия газеты The New York Times.
«Специалисты в сфере безопасности недавно обнаружили на некоторых смартфонах с операционной системой Android программу, которая отслеживает положение пользователей, с кем они говорят и что они пишут в текстовых сообщениях, - утверждается в статье. - По словам американских официальных лиц, пока не ясно, является ли это секретным сбором данных в целях рекламы или же китайские власти пытаются собрать разведывательную информацию».
«Этот эпизод служит наглядной демонстрацией того, как компании через технологическую цепочку могут поставить под угрозу право на частную жизнь», - отметила газета.
URL: http://www.24.kg/tehnoblog/39915/