Китайские смартфоны снабжены секретной программой сбора информации

Смартфоны китайского производства могут быть снабжены секретной программой, которая каждые 72 часа направляет на китайский сервер отправленные с них текстовые сообщения. Об этом сообщила электронная версия газеты The New York Times.

«Специалисты в сфере безопасности недавно обнаружили на некоторых смартфонах с операционной системой Android программу, которая отслеживает положение пользователей, с кем они говорят и что они пишут в текстовых сообщениях, - утверждается в статье. - По словам американских официальных лиц, пока не ясно, является ли это секретным сбором данных в целях рекламы или же китайские власти пытаются собрать разведывательную информацию».

Работающая в сфере безопасности американская компания Kryptowire, обнаружившая существование «черного хода» для скачивания информации со смартфонов, считает, что эта программа «передает полное содержание текстовых посланий, списки телефонных номеров, данные о времени звонков, местоположении пользователя и другую информацию на китайский сервер», сообщила газета.

По словам вице-президента Kryptowire Тома Каригианниса, приобретавшим смартфоны клиентам не сообщалось о существовании этой программы.

«Этот эпизод служит наглядной демонстрацией того, как компании через технологическую цепочку могут поставить под угрозу право на частную жизнь», - отметила газета.