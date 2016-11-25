Интернет-независимость: как полностью удалить себя из Сети в несколько кликов

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В Швеции нашли способ полностью удалить себя из Интернета в несколько кликов. Об этом сообщил портал The Next Web.
По его данным, шведские разработчики Вилли Долбо и Линус Юннебак создали сервис Deseat.me, который позволяет уничтожить все учетные записи пользователя в социальных медиа и службах несколькими движениями мышки.
Сервис Deseat.me работает очень просто. Нужно войти на сайт, используя учетную запись Google. После этого сервис сканирует все приложения, социальные медиа и услуги, где регистрировался пользовательпри помощи почты Gmail, и выдает список со ссылками. Кликнув по ссылке, пользователь удаляет учетную запись или подписку.
Таким образом, процесс, который раньше мог занять несколько часов, ускоряется до пары-тройки минут.
«Если честно, это не такая уж плохая идея», - резюмирует The Next Web.
URL: http://www.24.kg/tehnoblog/40496/