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Генпрокуратура изучает действия ОАО «Кыргызтелеком» по вопросу повышения тарифов на Интернет

26/11/16 11:15, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Генеральная прокуратура изучает действия ОАО «Кыргызтелеком» по вопросу повышения тарифов на Интернет. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

Отмечается, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание относительно тарифов на Интернет. «С момента получения информации об их повышении я поручил разрешить сложившуюся ситуацию. Министерства и ведомства должны были провести переговоры с поставщиками Интернета об урегулировании тарифов», – сказал он.

 

  • В случае подтверждения фактов вступления руководства ОАО «Кыргызтелеком» в сговор с зарубежными интернет-провайдерами должностные лица оператора связи будут привлечены к ответственности.

По поручению премьер-министра правоохранительные органы республики провели проверку обоснованности повышения цен на интернет-трафик и изучение действий руководства ОАО «Кыргызтелеком». По итогам проверки собраны материалы, которые переданы в Генпрокуратуру для юридической оценки.

 

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Ранее Кыргызстан направил в Евразийскую экономическую комиссию письмо по поводу необоснованного, по мнению кыргызской стороны, повышения цен на Интернет провайдерами Казахстана. Отметим, что полномочия ЕЭК позволяют рассматривать данный вопрос с наложением (в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства и необоснованного повышения цен) штрафных санкций.

 

В настоящее время тарифы возвращены на прежний уровень.

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/40532/

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