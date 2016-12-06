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Специалисты определили самый мощный современный смартфон

6/12/16 20:33, Бишкек – ИА «24.kg»

Специалисты AnTuTu составили рейтинг 10 самых мощных флагманов ноября 2016 года.

 

Специалисты назвали самые ненадежные смартфоны

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Смартфоны Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus возглавили список самых производительных смартфонов. Лучший Android-флагман - LeEco Le Pro 3 - занял второе место, за ним следуют Mi 5S Plus и Smartisan M1L. Далее в списке два новичка: Xiaomi Mi Note 2 и Huawei Mate 9.

 

 

Расстановка сил в рейтинге демонстрирует, что чипсет от Qualcomm Snapdragon 821 поистине «правит» флагманским рынком Android-устройств.

 

Присутствие Huawei Mate 9 в списке «чемпионов» демонстрирует, как прогрессировал фирменный процессор Hisilicon за последние несколько лет. Благодаря тому, что производитель снял некоторые ограничения, чипсету удалось раскрыть полный потенциал графического процессора.

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/41066/

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