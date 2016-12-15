M5 Note: мощный и доступный планшетофон Meizu

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Китайская компания Meizu выпустила недорогой планшетофон M5 Note, оснащенный 5,5-дюймовым экраном Full HD. Об этом сообщил сайт Meizu.com.
У аппарата 3 гигабайта оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 16 либо 32 гигабайта. Более дорогая модель оснащена 4 ГБ «оперативки», 64 ГБ памяти и гибридным SIM-слотом (вместо второй «симки» к нему можно подключить карту памяти).
Толщина корпуса M5 Note не превышает
В Китае модель с 3/16 ГБ памяти продается за 900 юаней (около $130), с 3/32 ГБ — за тысячу юаней ($145). Версия на 4/64 Гб обойдется в 1500 юаней ($220).
Помимо планшетофона, компания начала продажи фитнес-браслета Meizu Band за $33. На OLED-экране устройства могут отображаться уведомления о входящем звонке или СМС со смартфона, а заряда его батареи хватит на 20 дней.
Устройство обладает пыле- и влагозащитой. Выйдет ли новинка на зарубежных рынках, неизвестно.
URL: http://www.24.kg/tehnoblog/41690/