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Появился небьющийся электронный блокнот, который заменит бумагу

19/12/16 20:31, Бишкек – ИА «24.kg»

Гаджет, совмещающий в себе планшет, электронный ридер и записную книжку для рисования, оснащен 10,3-дюймовым сенсорным дисплеем E-ink Carta. Экран не покрыт защитным или каким-либо другим стеклом, поэтому разбить устройство будет крайне сложно, сообщает «ТехноРеволюция».

 

  • Производитель утверждает, что при использовании reMarkable возникают ощущения как при письме по реальной бумаге.

Электронное перо Marker поддерживает распознавание 2048 степеней нажатия и различных углов наклона и не требует подзарядки. Все, что выводится стилусом, мгновенно отображается на дисплее: можно рисовать, делать пометки в книгах и документах, создавать рукописные очерки и заметки. Любые правки автоматически синхронизируются с Облаком и доступны на всех устройствах пользователя.

 

 

reMarkable состоит из процессора ARM Cortex-A9, 512 МБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, которых хватит для хранения 100 тысяч страниц, модуля беспроводной связи Wi-Fi, аккумулятора емкостью 3000 мАч и порта Micro-USB.

 

Габариты устройства составляют 177 × 256 × 6.7 миллиметра при весе 350 граммов.

 

В рамках предзаказа новинка доступна за $375 в комплекте с пером и чехлом. После релиза летом 2017 года стоимость reMarkable возрастет до $716.

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/41882/

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