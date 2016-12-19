Появился небьющийся электронный блокнот, который заменит бумагу

Гаджет, совмещающий в себе планшет, электронный ридер и записную книжку для рисования, оснащен 10,3-дюймовым сенсорным дисплеем E-ink Carta. Экран не покрыт защитным или каким-либо другим стеклом, поэтому разбить устройство будет крайне сложно, сообщает «ТехноРеволюция».

Производитель утверждает, что при использовании reMarkable возникают ощущения как при письме по реальной бумаге.

Электронное перо Marker поддерживает распознавание 2048 степеней нажатия и различных углов наклона и не требует подзарядки. Все, что выводится стилусом, мгновенно отображается на дисплее: можно рисовать, делать пометки в книгах и документах, создавать рукописные очерки и заметки. Любые правки автоматически синхронизируются с Облаком и доступны на всех устройствах пользователя.

reMarkable состоит из процессора ARM Cortex-A9, 512 МБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, которых хватит для хранения 100 тысяч страниц, модуля беспроводной связи Wi-Fi, аккумулятора емкостью 3000 мАч и порта Micro-USB.

Габариты устройства составляют 177 × 256 × 6.7 миллиметра при весе 350 граммов .

В рамках предзаказа новинка доступна за $375 в комплекте с пером и чехлом. После релиза летом 2017 года стоимость reMarkable возрастет до $716.