Со второго раза создали коалицию депутаты горкенеша Джалал-Абада

Депутаты городского кенеша Джалал-Абада со второго раза смогли создать коалицию большинства. Первое объединение, сформированное в начале января, распалось.

Ранее фракции «Онугуу-Прогресс» , «Республика — Ата Журт» и «Ата-Журт» создали коалицию и избрали заместителя спикера. На заседании не было депутатов от СДПК и «Кыргызстана». После этого СДПК обратилась в ЦИК, суд и прокуратуру с требованием признать сессию незаконной.

После этого из состава коалиции «Биримдик» вышли депутаты фракции «Республика — Ата Журт».

Информацию о создании новой коалиции ИА «24.kg» подтвердили в Центризбиркоме. В объединение вошли СДПК, «Республика — Ата Журт» и Кыргызстан.

Ожидается, что сегодня депутаты официально объявят о формировании коалиции.