Спасти клумбы с розами призывают мэрию Бишкека: они погибают

Некогда пышные и радующие своей красотой клумбы с розами погибают. Об этом сообщила читательница.









По ее словам, на бульваре Эркиндик розарии находятся в очень плачевном состоянии.

«Лето в разгаре, клумбы гибнут. Никто из «Бишкекзеленхоза» разве не видит, что у них под носом розарии просто варварски уничтожаются?» — написала она.

Бишкекчанка просит мэрию города взять под контроль ухудшающуюся ситуацию и срочно спасти клумбы — одну из визитных карточек столицы страны.

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