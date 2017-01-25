В 2016 году в Джалал-Абадской области произвели продукции на 21 миллиард сомов

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В 2016 году в Джалал-Абадской области произведена продукция на 21 миллиард сомов. Об этом на заседании коллегии по итогам года сказал первый заместитель полномочного представителя правительства в регионе Мамасалы Акматов.
По его данным, рост индекса физического объема составил 102 процента.
Как сообщается, за 2016 год в область привлечено 14 миллиардов сомов инвестиций. Это на 10 процентов больше, чем в 2015 году.
Однако, как отметил чиновник, на 1 января 2017-го дебиторская задолженность в регионе за электроэнергию составила 174 миллиона сомов, из них 107 миллионов - долг населения.
Несмотря на снижение задолженности по всей области, она выросла в городе Майлуу-Суу (на 34,8 процента) и в Джалал-Абаде (на 8,6 процента), отметил Мамасалы Акматов.
В области не выполнен план по сбору налогов в Тогуз-Тороуском, Ала-Букинском, Базар-Коргонском и Сузакском районах, а также в городах Кара-Куле, Джалал-Абаде и Майлуу-Суу.
URL: http://www.24.kg/ekonomika/43880/