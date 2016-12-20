В Джалал-Абаде решили срочно готовиться к Новому году

Дворец культуры Джалал-Абада намерен потратить 405 тысяч сомов на подарки, фейерверк и игрушки. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Отмечается, на подарки (продуктовые наборы) заложили 161 тысячу сомов, на игрушки – 194 тысячи сомов, на пиротехнику – 50 тысяч сомов.

Закупка осуществляется методом заключения прямого договора. В Джалал-Абаде пояснили, что такой метод выбран «из-за возникновения срочной необходимости в связи с обстоятельствами, которые не предвидела закупающая организация, при условии обязательного проведения конкурса в течение месяца со дня возникновения указанных обстоятельств».

Деньги выделяются из местного бюджета. Основным условием указано, что у поставщика должна быть торговая точка в Джалал-Абаде.