RSS
facebookfacebookgoogale+
Бросай курить, вставай на лыжи. Где покататься этой зимой
Ура, каникулы! Как отвоевать ребенка у компьютера
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 24 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 20:45
НОВОСТИ ДНЯ:
Криминал
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Причины роста подростковой преступности озвучил глава ГУВД Бишкека

24/01/17 20:21, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Начальник ГУВД Бишкека Самат Курманкулов на совещании начальников инспекций по делам несовершеннолетними озвучил причины роста подростковой преступности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 

По его словам, окружающие рассматривают преступность несовершеннолетних как проявление возрастной незрелости и озорства.

 

Школьник погиб в массовой драке в Нарынской области

Подробнее

«В связи с этим о многих преступлениях в милицию не сообщают, что ведет к их росту. На подростков отрицательно влияют плохие отношения в семье и ближайшем окружении, подстрекательство со стороны взрослых учеников, длительное отсутствие определенных занятий, недостатки учебно-воспитательной работы в школах», - считает Самат Курманкулов.

 

Глава ГУВД поручил усилить профилактику подростковой преступности и оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в неблагоприятных условиях жизни.

URL: http://www.24.kg/kriminal/43803/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ