Причины роста подростковой преступности озвучил глава ГУВД Бишкека

Начальник ГУВД Бишкека Самат Курманкулов на совещании начальников инспекций по делам несовершеннолетними озвучил причины роста подростковой преступности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По его словам, окружающие рассматривают преступность несовершеннолетних как проявление возрастной незрелости и озорства.

«В связи с этим о многих преступлениях в милицию не сообщают, что ведет к их росту. На подростков отрицательно влияют плохие отношения в семье и ближайшем окружении, подстрекательство со стороны взрослых учеников, длительное отсутствие определенных занятий, недостатки учебно-воспитательной работы в школах», - считает Самат Курманкулов.

Глава ГУВД поручил усилить профилактику подростковой преступности и оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в неблагоприятных условиях жизни.