Битва за депутатские значки. Экспертизу их качества проводили на глаз?

«Компания Виталия Подстречного выполнила все требования тендера по технической документации на изготовление значков для депутатов местных кенешей», - сообщила ИА «24.kg» юрист, представитель участника тендера.

По ее словам, в требованиях прописано, что изделие должно быть выполнено из латуни, что и сделано. «Насколько я поняла, экспертизу провели на глаз. Но это недопустимо. Пусть представят результаты проверки», - прокомментировала адвокат.

Она подчеркнула, что ее клиенту неизвестно понятие «некачественная китайская латунь». «Латунь она и есть латунь. И как в ЦИК определили, дешевая она или нет, китайская или не китайская, нам непонятно», - добавила представитель компании.

Напомним, сегодня представители Центризбиркома не явились на заседание независимой межведомственной комиссии по рассмотрению жалоб на действия или бездействие закупающих организаций, где должны были рассмотреть вопрос по тендеру на значки депутатов местных кенешей.

Ранее заявки поступили от 12 участников. Наименьшую стоимость за значки предложил Виталий Подстречный – 675 тысяч сомов, однако Центризбирком признал победителем ОсОО «Медальер». Удостоверения для депутатов изготовит «Алтын-Тамга» за 1 миллион 305 тысяч сомов. По мнению закупающей организации, остальные заявки отклонили якобы за несоответствие техническим требованиям.

Позже член тендерной комиссии Кайрат Осмоналиев заявил, что участник тендера Виталий Подстречный вводит общественность в заблуждение. По словам члена ЦИК, он предложил изготовить значки за 675 тысяч сомов. Более того, нагрудный знак не соответствует установленным требованиям и выполнен из дешевой китайской латуни.