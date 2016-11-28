Неожиданные подробности об iPhone 8: Apple готова снижать цены

iPhone следующего поколения могут заметно подешеветь, чтобы потребительский интерес к гаджетам вернулся на прежний уровень. Об этом пишет Apple Insider со ссылкой на прогноз аналитика KGI Securities Минг Чи-Куо.

По мнению эксперта, снижение цен на iPhone, которые анонсируют осенью 2017 года, может составить 30-35 процентов. Прогноз касается моделей с экраном 4,7 и 5,5 дюйма .

Ранее СМИ со ссылкой на аналитика KGI сообщали, что в 2017 году Apple намерена выпустить три модели iPhone - одну 4,7-дюймовую и две 5,5-дюймовые. Позднее в прессе появились прогнозы, что в продажу поступят устройства с диагональю экрана от 5,1 до 5,2 дюйма .

Помимо этого, как пишет MacRumors, в новых iPhone (но не во всех моделях) может появиться долгожданная технология беспроводной зарядки, которая уже присутствует в продуктах конкурентов - например, Samsung.

Еще одним нововведением может стать полностью стеклянный корпус с тонкими рамками вокруг экрана. Стекло в качестве материала для задней крышки обеспечит более стабильную работу беспроводной зарядки.