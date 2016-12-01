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Хакеры взломали личные данные на 1,3 миллиона смартфонов на базе Android

1/12/16 20:37, Бишкек – ИА «24.kg»

Хакеры получили доступ к Google-аккаунтам более чем 1,3 миллиона обладателей телефонов на базе Android. Как сообщил телеканал CNN, взлом произвели с помощью неофициальных приложений, которые пользователи загрузили на свои устройства.

 

По данным исследователей Check Point, произведенная атака является мошеннической схемой: такие смартфоны начинали сами скачивать официальные приложения и ставить им высокие оценки. Всего Check Point выделил 86 таких зараженных приложений, уже прозванных «гуглганами» (googlegan).

 

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Как отмечает основатель компании Zimperium, специализирующейся на кибербезопасности, неофициальные бесплатные приложения пользуются популярностью.

 

«Неудивительно, что вредоносные программные средства могут создать настоящую опасность», — заявил Зак Аврам.

 

В Google пользователей призывают для установки приложений использовать только Google Play store.

 

Фото: © flickr.com/Maurizio Pesce

 

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/40893/

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