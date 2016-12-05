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Через месяц WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов
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Через месяц WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов

5/12/16 11:52, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

К концу 2016 года WhatsApp станет недоступным для миллионов старых смартфонов. Их владельцы больше не смогут отправлять или получать сообщения с помощью приложения, пишет The Independent.

 

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Речь об устройствах, которые управляются такими операционными системами, как Android 2.1 и 2.2, Windows Phone 7, а также IPhone 3GS/IOS 6. В июне 2017 года сервис перестанет поддерживать BlackBerry, Nokia S40 и Nokia Symbian S60.

 

Обладателям этих устройств, чтобы пользоваться приложением, придется приобрести новые аппараты, отмечает издание.

 

В компании сообщили, что решение принято в связи с тем, что старые платформы в дальнейшем просто не смогут справляться с готовящимися обновлениями. Поэтому намного проще переориентироваться на современные смартфоны.

URL: http://www.24.kg/tehnoblog/41002/

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