Врачам заткнули рты. Кто следующий?

Министерство здравоохранения, вместо того чтобы бороться с проблемами сектора, решило бороться… с врачами. Очевидно, это самое простое, то, что чиновникам по силам.

Трагедия с разбившимся самолетом вновь обнажила плачевное состояние республиканского морга. Помочь сотрудникам перчатками, халатами и калошами попросила консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

Одними из первых отреагировали депутаты парламента. Нет, они не закупили нужные вещи, не озаботились увеличением бюджета для судмедэкспертизы, не задумались, как заинтересовать молодых специалистов идти работать в сферу медицины, которая в силу своей специфики далеко не каждому по плечу…

Народные избранники, призванные реагировать на просьбы своих избирателей, сочли эти просьбы неуместными и вредящими имиджу страны. А поэтому врачам было велено молчать о проблемах.

Статс-секретарь Минздрава Жазгуль Кийизбаева послушно отреагировала и своим указанием от 17 января рекомендовала врачам воздержаться от обсуждения и комментариев относительно деятельности системы здравоохранения. А также запретила давать комментарии журналистам без согласования с пресс-службой Минздрава.

Не знают законов или превышают полномочия?

Председатель Общественного совета при Минздраве Айбар Султангазиев проанализировал документ. По его словам, данное распоряжение нарушает четыре статьи Конституции КР: №№ 20, 31, 33 и 47.

«В частности, Конституцией запрещается принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободы человека; гарантируется право на получение информации о деятельности органов власти. В статье 47 есть пункт 4: сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни людей, несет установленную законом ответственность. По сути, данное указание может создавать определенную угрозу для жизни и здоровья населения», - перечислил он.

«Кроме того, идет нарушение трех законов: «Об общественном здравоохранении» (который гарантирует гражданам право на доступ к информации), «Об охране здоровья граждан» и «О доступе к информации». То есть указание является сплошным нарушением нашего законодательства», - уточнил Айбар Султангазиев.

«По законодательству обязанность Минздрава и медучреждений – обеспечивать граждан объективной и достоверной информацией по вопросам профилактики заболеваний, охраны здоровья. Закреплено право граждан на получение информации о санитарно-эпидемиологической обстановке, о состоянии среды обитания, качестве и безопасности продукции. Есть право общественного контроля за выполнением работы медучреждений. Деятельность госорганов должна быть открытой, гласной и прозрачной. Я не нашел ни одного пункта, который бы обосновывал это указание», - добавил председатель общественного совета.

Кстати, ранее медикам столичной Станции скорой медицинской помощи запретили давать в СМИ сводку о криминальных происшествиях. Якобы это мешает работе милиции.

«Мы видим попытку снизить прозрачность работы системы здравоохранения. Понятно, что проблем много. Но вместо их решения пытаются лишить доступа к информации, чтобы сделать вид, что все хорошо. И это вовсе не связано ни с моргом, о котором давно надо было кричать, ни с катастрофой. Это, может быть, просто повод», - считает Айбар Султангазиев.

«Если руководители Министерства здравоохранения и городского департамента не знают законодательства, то, вероятно, надо провести обучение для них. А если знают, то это превышение полномочий. И в этом случае должны разбираться в правительстве», - отметил он.

Не попрошайничать!

…Не успели врачи переварить первое указание, как стало известно еще об одном ограничении.

в Бишкеке глава столичного Департамента здравоохранения запретил медикам напрямую жаловаться властям – президенту, в Жогорку Кенеш, правительство и в мэрию.

Отныне медикам запрещено напрямую обращаться к властям с просьбами о выделении дополнительных средств, которые не предусмотрены в бюджете. Невероятно? Такого не может быть в демократическом государстве? Ошибаетесь. Отныне нарушителям грозит дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.

Не подчиненные, а золото! Ни просьб, ни жалоб, ни размышлений, ни комментариев журналистам… Медицинские роботы. Молча пришли, отработали… Еще бы от зарплаты отказались в пользу государства - вообще бы цены не было.

Кстати, еще нужно заткнуть пациентов. Чтобы не жаловались на взятки, на то, что в палатах мест не осталось и их размещают в коридорах. Чтобы не сетовали на то, что постельное белье при госпитализации сами везут из дома, что лекарства сами докупают… Да что там лекарства - даже на дорогостоящее оборудование кыргызстанцы собирают всем миром.

Пожертвовал ли кто-нибудь из депутатов или руководителей Минздрава свои кровные на линейный ускоритель? Одно имя засветилось было в социальных сетях. Улыбающийся Омурбек Бабанов якобы выделил 10 миллионов сомов. Увы, информация оказалась уткой.

А сколько врачей прошло обучение или стажировку за границей за счет государства? Чаще медики ездят за свой счет. Иногда те же волонтеры собирают им деньги на билеты и проживание во время стажировки.

Но волонтеры - это же не власти, их просить о материальной помощи, видимо, незазорно. А у властей всех уровней должна быть идеальная картинка, чтобы не грузила их проблемами каких-то там врачей или учителей.

Кто следующий?

Врачи наши всегда стоят на передовой, первыми приходят на помощь пациентам, первыми бросаются на вызов, будь то авария, взрыв или крушение самолета.

При этом уже не редкость, когда вместо благодарности за спасенные жизни врачей бьют, оскорбляют, унижают. Только в Бишкеке за 2015 год зарегистрировано 17 фактов нападения на медиков. В 2016-м агрессивных пациентов меньше не стало.

Но Минздрав не может прийти медикам на помощь.

«Мне кажется, что настало время защитить врачей, выполняющих свои обязанности, законодательно. Я совместно с депутатами парламента буду прорабатывать этот вопрос», - обещал министр Талантбек Батыралиев в интервью ИА «24.kg».

Прошло полгода. Что изменилось? Ничего. Потому что обещать и запрещать легче, чем что-то делать.

Осталось запретить учителям жаловаться и раздавать интервью в прессе. Вот тогда и заживем в тихой, «свободной» и «демократичной» стране.